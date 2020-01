Grote onrust rond woning in Harderwijk na brandmelding: mensenmassa in straat

Veroordeelde pedofiel

Volgens een woordvoerder van de politie is er al enige tijd onrust in de buurt. De politie wil niet ingaan op de vraag of het om de woning gaat van de veroordeelde pedofiel die sinds kort in woonwijk Drielanden woont. Bij meerdere buurtbewoners viel medio december een brief in de bus waarin ze werden gewaarschuwd voor een veroordeelde pedofiel die in hun straat zou wonen. Deze persoon werd met naam en toenaam genoemd en ook zijn adres werd vermeld. ,,Dat kunnen we bevestigen noch ontkennen. We doen nu uitgebreid onderzoek en proberen sporen veilig te stellen. Maandag wordt meer duidelijk.’’