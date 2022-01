Hamburgerdisco in Harderwijk is nu legaal open, maar moet nog flinke dwangsommen betalen

De broers Maurits en Julian 't Jong geloven nog steeds in hun idee van de hamburgerdisco. In maart 2021 openden ze de drive-thru eettent annex discotheek in de hal van de kartbaan aan de Baanweg, die stillag. Het was een grote hit, maar na twee dagen was het gedaan met de pret omdat er geen vergunning was. Nu mag de drive-thru wél open van de gemeente, zij het buiten, omdat de hal dicht moet blijven.