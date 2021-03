Hamburgerdisco in Harderwijk trotseert dwangsom en gaat ‘wegens succes’ komend weekend weer open

Coronabeperkingen maken ondernemers soms creatief. Het idee van de Harderwijker Maurits 't Jong voor hamburgerdisco sloeg afgelopen weekend in als een bom, honderden bezoekers stroomden toe. De gemeente greep niet in, maar 't Jong werd - per brief - wel een stevige boete in het vooruitzicht gesteld, als hij de deuren opent. De ondernemer wijkt niet: ,,We gaan hiermee door zolang onze kartbaan gesloten moet blijven in coronatijd,’’ zegt hij resoluut. ,,Volgende vrijdag en zaterdag zijn we opnieuw open. Goodwill van het publiek is er genoeg, nu nog de medewerking van de gemeente Harderwijk.’’