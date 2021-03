Hamburgerdiscotheek in Harderwijk krijgt dwangsom, maar gaat wel open vanavond

Video Spanning bij Harderwijk­se VVD’er Peter de Groot: ‘Vandaag moet het gaan gebeuren’

17 maart Op plek 24 van de VVD-kandidatenlijst is de Harderwijkse fractievoorzitter Peter de Groot vrijwel zeker van een plek in de Tweede Kamer. Hoewel het gezien de peilingen wel heel bijzonder moet gaan om zijn plaats in het parlement mis te lopen, houdt hij zelf nog een slag om de arm. ,,Ik wacht liever op de definitieve uitslag.” Vandaag brengt hij zijn stem uit in sporthal Drielanden in Harderwijk.