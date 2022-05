Handel in harddrugs op de Veluwe: politie pakt mensen op uit Ermelo, Harderwijk en Nunspeet

Zo houdt Hierden de sportclubs in de benen

Zes sportverenigingen en sportclubs in Hierden bundelen de krachten. De samenwerking biedt meer mogelijkheden, vooral voor de kleinere clubs en het is ook nodig, zeggen Harry Pijl en Monique Zuijdwijk. ,,De saamhorigheid in Hierden is groot, maar bestuursleden en voldoende vrijwilligers vinden is echt wel een probleem.’’

27 mei