Happy Camper Festival volgt LaLaLand op in Harderwijk

Het populaire LaLaLand-festival in Harderwijk keert de komende jaren niet terug. Nu komt er, georganiseerd door de nieuwe stichting Onderstroom, een ‘opvolger’: het Happy Camper Festival op de Stadscamping in Harderwijk.

LaLaLand is een afgesloten hoofdstuk voor de komende jaren. Binnen Stichting Underground Harderwijk was geen draagvlak meer voor het tweedaagse cultuurfestival in mei. ,,LaLaland kostte ons een jaar werk, dat kon niet meer. Dit grote project deden we met een vast bestuur en grote groep mensen eromheen. Maar iedereen wordt ouder en mensen hadden door kinderen, een baan of verhuizing de tijd niet meer om te blijven vernieuwen’’, legt vrijwilliger Sicco Hetebrij uit.

Hetebrij heeft met een nieuwe club mensen de stichting Onderstroom opgericht. Die gaat evenementen op kleinere schaal organiseren. Het Happy Camper Festival, op 21 en 22 juni op de Stadscamping Harderwijk, is daar de aftrap van. ,,Het is niet meer op de Stille Wei, omdat we mensen niet het idee willen geven dat het een klein LaLaLand is. Het is een nieuw festival, waar je tot 23.30 uur kunt genieten van een pilsje, bands en podiumkunsten.’’

Onderstroom

Onderstroom is een samenwerking aangegaan met andere culturele partijen: Stad als Podium, Popschool Harderwijk en Cultuurkust. ,,Naast onze eigen programmering van straattheater, kunstobjecten, bands en house-dj’s, vragen we hun te investeren in het evenement. Ook de Stadscamping werkt mee met een kinderprogramma. Overigens is er geen mogelijkheid om te kamperen. De Happy Camper sfeer staat voor het buiten zijn.’’

Bestuurslid Ariënne van Geelen gaat zich concentreren op de Mess, de creatieve broedplaats op de voormalige kazerne Kranenburg. ,,Het is een prachtig pand met atelierruimtes voor kunstenaars voor inspiratie en expositie, waar we nu samen met de Rotary Harderwijk een ondernemersplan voor op gaan zetten. Het Heilige Boontjes festival in de winter blijft hier behouden.’’