Harderwijk: 75 meldingen van overlast door alcohol en drugs in eerste halfjaar

Ongeluks­krui­sing Harderwijk pas in 2027 aangepakt, ondanks zes ongelukken en drie ziekenhuis­op­na­men

Drie mensen belandden in het ziekenhuis, na twee ernstige ongelukken in korte tijd op hetzelfde kruispunt in Harderwijk. Vermoedelijke oorzaak in beide gevallen: rijden door rood. Nieuwe verkeerslichten staan voor 2027 op de planning. Over een tijdelijke maatregel wordt nog nagedacht. Een roodlicht-flitspaal misschien?