Naast acht potentiële raadsleden telt de lijst ook vijf jongeren die mee gaan draaien in de steunfractie om er over vier jaar klaar voor te zijn. Gertien Koster wil na twaalf jaar in de politiek ‘plaatsmaken voor nieuwe mensen’ en zakt van één naar zes. Jack van Zundert en Orhan Karaaslan keren niet terug in de raad. Henk Vermeer schuift door naar plek twee.