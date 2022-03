Harderwijk Anders knalt uit de startblokken: bijna een derde van de nu getelde stemmen

Uitslag verkiezingenMet veertig procent van de stemmen geteld is Harderwijk Anders met grote voorsprong de grootste partij in Harderwijk. Bijna een derde van de ruim 36.000 stemgerechtigden koos voor deze partij. Daarmee zou HA negen van de 29 zetels behalen. De VVD lijkt fors te verliezen.

Waar de liberalen in 2018 nog 19 procent van de stemmen behaalde is dat nu, met driekwart van de stemmen geteld - 12 procent. Ook de ChristenUnie (17 naar 14 procent) en CDA (12 naar 10 procent) zakken terug, verder nog dan in 2018.

Daarmee krijgen de collegepartijen in totaal net als vier jaar geleden 67 procent van de stemmen, maar de grote winnaar is opnieuw Harderwijk Anders .

In 2018 was het een nek-aan-nekrace die uiteindelijk nipt werd gewonnen door Harderwijk Anders. De uitslag van vanavond lijkt tenminste deels beïnvloed te zijn door de afvaldiscussie.

Met een opkomst van 56 procent zijn er dit jaar minder stemmers in Harderwijk dan in 2018. Toen kwam 60 procent van de stemgerechtigden naar de stemlokalen. Maar burgemeester Harm-Jan van Schaik benadrukte dat het zeker in deze tijd van oorlog ‘een heel mooi resultaat is om de koers van de stad te bepalen'.

In 2018 was de koopzondag een belangrijk item geworden. Waar in 2014 de christelijke partijen de meerderheid hadden gekregen waardoor de winkels ondanks aandringen van ondernemers en publiek gesloten bleven op zondag kantelde dat vier later volledig.

Niet alleen Harderwijk Anders kreeg veel meer kiezers achter zich, ook de VVD kreeg meer stemmen dan ooit. Beide partijen behaalden elk zes zetels in de raad van 29. ChristenUnie en CDA, voordien de grootste fracties, zakten van zes naar vijf en van zes naar vier zetels.

De vier partijen zetten wel hun gezamenlijke coalitie voort. In de college-onderhandelingen gingen CU en CDA akkoord met een maandelijkse koopzondag en een serie koopzondagen in de zomer en in feestmaand december.

Die coalitie is de afgelopen maanden ernstig verdeeld geraakt op het punt van de afvalinzameling. Harderwijk Anders en CDA zijn fel tegen het per 1 januari van dit jaar nieuw ingevoerde systeem dat door VVD en ChristenUnie met eenzelfde volharding wordt verdedigd.

In de publiciteit leek de kritiek van CDA en HA (en PvdA en in mindere mate SGP) door veel mensen te worden gedeeld. Of zich dat ook heeft geuit in het stemgedrag zal vanavond blijken, al is afval natuurlijk niet de enige reden om voor een bepaalde partij te kiezen.

Ongeacht de uitslag keren drie van de vier wethouders niet terug; dat zijn Gert Jan van Noort (HA), Jeroen de Jong (CDA) en Bert van Bijsteren (VVD). Wethouder Marcel Companjen (CU) wil wel graag verder, maar hij moet net als ieder ander de uitslag afwachten vanavond.

De voorkeursstemmen worden donderdag pas geteld en maandag bekend gemaakt. Vanavond wordt wel duidelijk hoe de partijen het er onderling vanaf brengen.

