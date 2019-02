Harderwijk bekijkt terugkeer Asbestdelver in Waterfront

De Asbestdelver, een beeld dat lange tijd stond bij de fabriek Asbestona in Harderwijk, komt waarschijnlijk weer terug in het Waterfrontgebied. Het college neemt de herplaatsing van het beeld toch mee in de toekomst.

Het gaat nog wel even duren, maar de kans is aanwezig dat het beeld De Asbestdelver toch terugkeert in het Waterfront. Aanleiding daarvoor is de herziening van het standpunt van het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk. Uit de beantwoording van schriftelijke vragen van D66 blijkt dat de wens rondom de herplaatsing van het beeld nu wordt meegenomen in fase 3 van het Waterfront.

De Asbestdelver is een beeld dat ooit door het personeel van asbeststeenfabriek Asbestona in Harderwijk werd geschonken aan de directie, ter ere van het 25-jarig bestaan van de fabriek. Het is een asbestdelver die met een houweel een blok ruwe asbest te lijf gaat. Het beeld is gemaakt door de Duitser Johann Robert Korn. Nadat de productie van Asbestona in Goor is ondergebracht, was het beeld lang niet te zien in Harderwijk. Eerder deze eeuw heeft het beeld enige tijd in de hal van het stadhuis gestaan, maar het ligt nu al jaren in opslag.

Versteende longen

Onder meer de Brabantse onderzoeker Rien de Visser pleitte in het blad van de oudheidkundige vereniging Herderewich eind 2018 voor de herplaatsing van het beeld in het Waterfront. Hij kreeg daarbij veel steun van onder meer nabestaanden. De gemeente liet toen weten ‘de sentimenten die spelen vanuit de historie van het bedrijf en de relatie die het heeft met Harderwijk goed te begrijpen’. ,,Toch vinden wij het niet gewenst dit beeld in het Waterfront een plek te geven. Daarmee wordt namelijk de nadruk gelegd op het asbestverleden met de daarbij horende negatieve associaties in verband met milieu aspecten”, meldde een woordvoerder. Veel fabrieksarbeiders kregen bijvoorbeeld te maken met versteende longen.

De reactie was aanleiding voor fractievoorzitter Martijn Pijnenburg van D66 om vragen te stellen. De partij vindt dat het beeld erkenning geeft aan de stille slachtoffers van de asbestproductie in Harderwijk en bovendien de discussie hierover op gang kan brengen. Het college laat in de beantwoording nu weten die mening te delen dat ‘de keerzijden van de lokale geschiedenis aandacht verdienen’. ,,Vandaar dat wij nu ons eerdere standpunt herzien. Bij de verdere uitwerking van de plannen voor de openbare ruimte van het Waterfront fase 3 zullen wij de wens om het beeld te plaatsen meenemen.”

Inrichting

Het college benadrukt dat het nog wel enkele jaren kan duren voordat het beeld, nota bene in het gebied waar de asbestfabriek ook daadwerkelijk stond, zichtbaar is. ,,Wij staan open om gezamenlijk met belanghebbenden te bekijken welke plek het meest geschikt is. Sowieso zullen wij het plan voor de inrichting van de openbare ruimte bespreken met de commissie ruimtelijke kwaliteit.”

De reacties op de herziening van het besluit van het college zijn positief. Onderzoeker Rien de Visser: ,,Het is prachtig dat het wordt opgepakt. Het is mooi als het beeld terugkomt. Zodat de geschiedenis van de plek leefbaar wordt gehouden. Dat mag eventueel ook op een andere manier, maar dat kan zeker goed met het beeld.”

Vragensteller Martijn Pijnenburg is tevreden met de beantwoording. ,,Het is mooi om te zien dat het college open staat voor de geluiden uit de maatschappij. Goed dat het ook zo gaat. Wat mij betreft is dit een logische keuze van het college. We moeten op zoek gaan naar een plek voor het beeld die in het geheel past. Liefst dicht bij de voormalige fabriek, maar anders bijvoorbeeld in een park of hofje.”

‘Asbestverleden Harderwijk verdient aandacht’ Naast de schriftelijke vragen over de herplaatsing van de Asbestdelver, heeft D66-raadslid Martijn Pijnenburg ook vragen gesteld aan het college over contact met nabestaanden van voormalige werknemers van Asbestona, het aantal mensen met asbestose, en over de informatieverstrekking rondom de gevolgen van de asbestproductie. Daaruit blijkt dat het college niet in contact staat met nabestaanden. Het aantal inwoners met asbestose is op te vragen, maar de GGD is niet met dit onderwerp actief bezig, omdat er geen gezondheidswinst meer te boeken is. Het college laat zich verder niet actief over de gevolgen van de asbestproductie informeren. Pijnenburg: ,,Ik vind wel dat dit onderwerp de aandacht verdiend. Het heeft misschien geen urgentie, maar het is goed om in kaart te hebben wat er is gebeurd en hoe we omgaan met mensen die aan de gevolgen lijden van de productie van asbest.”