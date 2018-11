Harderwijk bezoekt Rutte in het torentje

‘Weg met het klokje en met het gevoel steeds sneller te moeten’

14 november Zeg dag tegen het asfalt, trek je hardloopschoenen aan en ga het bos in. Aan die lokroep kunnen steeds minder hardlopers en natuurliefhebbers weerstand bieden. Trailrunning is populair in Nederland, en de bosrijke Veluwe profiteert daar van mee. Athlos in Harderwijk geeft nu voor het eerst lessen in deze tak van sport en in Ermelo ziet de Veluwse TrailRun komend voorjaar voor het eerst het levenslicht.