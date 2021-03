Harderwijk blijft duimen voor hogere schermen langs A28, al is het pas in 2025

Geld is binnen: St Jansdal Harderwijk kan in najaar beginnen met aanbouw

18 maart Ziekenhuis St Jansdal kan in het najaar beginnen met de bouw van een nieuwe vleugel aan de zuidkant van het gebouw in Harderwijk. Over de financiering heeft St Jansdal overeenstemming bereikt met de Rabobank en het Waarborgfonds voor de Zorg. Met de nieuwbouw is 30 miljoen euro gemoeid.