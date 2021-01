Harderwijk breidt noodverordening uit naar héle gebied, jongeren hadden ‘vuurwerk en stenen in rugzak’

Volgens burgemeester Harm-Jan van Schaik zijn jongeren aangetroffen met in hun rugzak stenen en vuurwerk. Hij meldt dat in een officiële verklaring op de website van de gemeente.

‘Beheersbaar’

De gemeente zegt duidelijke signalen te hebben dat de groep die uit is op rellen en ongeregeldheden, zich verplaatst. Daarmee is het niet meer vast te stellen waar mogelijke acties gaan plaatsvinden. Daarom is de noodverordening die er al was uitgebreid naar het hele grondgebied van Harderwijk.