Harderwijk compenseert wegvallen korting Zilveren Kruis voor minima

Harderwijk mikt op nieuwe zwembad in voorjaar 2021; net als Nunspeet

6 december Als de gemeente Harderwijk eind dit jaar het besluit neemt om zwembad de Sypel ingrijpend te verbouwen kan de nieuwbouw in het voorjaar van 2021 gereed zijn. Tegelijk met het nieuwe zwembad in buurgemeente Nunspeet. En er is meer hetzelfde.