Harderwijk, Ermelo en Nunspeet verzetten zich tegen vliegtuigen over de Veluwe

Markt in Hardenberg te klein voor Pleinfestijn

27 augustus Het marktplein in Hardenberg is na drie edities van het Pleinfestijn eigenlijk al te klein. Dit jaar stonden er volgens de organisatie ruim 10.000 mensen op de Markt en daarmee is de maximumcapaciteit wel bereikt. Op het drukste moment van de (zaterdag)avond moesten er eerst mensen het plein verlaten voordat er nieuwe bezoekers werden toegelaten. "We hanteren het beleid tien er uit en tien erin", aldus Jos Warringa namens de organisatie.