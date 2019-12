Harderwijk, Ermelo en Zeewolde kunnen fluiten naar 1.700.000 euro

Bijna 3 miljoen euro aan onterecht betaalde uitkerin­gen bij 900 mensen in Harderwijk, Ermelo en Zeewolde

30 december Aan uitkeringsgerechtigden in Harderwijk, Ermelo en Zeewolde is mogelijk bijna drie miljoen euro te veel uitbetaald. De gemeente Harderwijk gaat nu onderzoeken of het geld nog kan worden terug gevorderd.