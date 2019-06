Harderwijk heeft weer een kogge

Het schip is de Kamper Kogge, een replica van een scheepswrak dat in Flevoland was gevonden. Het schip kwam met een groot, rechthoekig wit zeil van Kampen naar Harderwijk gevaren. Ooit had Harderwijk een vloot met meerdere van deze koggeschepen, die ingezet werden voor transport van handel naar bevriende Hanzesteden in Zweden en Noord-Duitsland. Maar geen enkele van deze Harderwijker kogges is bewaard gebleven.

Schipbreuk

De Kamper Kogge meert drie dagen aan in Harderwijk om reclame te maken voor Podiumspektakel Harderwijk, op 4, 5 en 6 juli. Dit openluchttheaterstuk gaat over de Hanzetijd en over een Harderwijker kogge die vergaat in het jaar 1446, het jaar dat in Harderwijk de verschillende Hanzesteden vergaderden over een onderlinge oorlog. De concurrerende partijen beschuldigen elkaar van de schipbreuk van de Harderwijker kogge. Het Na afloop van de vergaderingen werd in juli 1446 De Vrede van Harderwijk getekend. In het theaterstuk, met meer dan 150 figuranten, acteurs en muzikanten, speelt de kogge een cruciale rol.