Harderwijk heeft zijn eigen plastic soep in wateren rondom de stad: ‘Je schrikt je echt een ongeluk’

Buurt maakt zich zorgen na steekpar­tij op woon-zorgloca­tie in Hierden: ‘Past hier gewoon niet’

1 april Na een steekpartij op een woon-zorglocatie aan de Molenweg in Hierden, groeien de zorgen bij omwonenden. ,,Op zich is het prima dat er op die plek mensen worden opgevangen, maar we vragen ons wel af of dat type zorg wenselijk is middenin een woonwijk.’’