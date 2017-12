Harderwijk Horeca Academy opgericht om kooktalent te ontdekken

Restaurants Klein Parijs, Basiliek, De Bank, De Boterlap, ’t Nonnetje en Ratatouille hebben de handen ineen geslagen. Het is de bedoeling dat meer restaurants in Harderwijk zich aansluiten, zegt uitbater Koos Brochard van Klein Parijs. ,,We gaan andere restaurants nog benaderen. Er is een tekort aan goed horecapersoneel. Omdat we in Harderwijk een groot aantal goeie restaurants en horecabedrijven hebben, merken we dat het lastig is om opgeleid keukenpersoneel te vinden. Door reclame te maken onder jongeren, willen we laten zien dat het leuk werk is. We gaan vanaf januari 2018 elke maand een activiteit doen, net zolang totdat er geen tekort meer is aan horecapersoneel. Ronald Moes van detacheringsbedrijf RecruitAll heeft zich bij ons aangesloten.’’

Enthousiast

De Harderwijk Horeca Academy gaat elke maand een van de aangesloten restaurants open zetten voor jongeren, om er workshops te volgen. Brochard: ,,Een workshop over smaken bij Ratatouille, les over patisserie bij ’t Nonnetje, wijn proeven bij Klein Parijs, uitleg over vis bij De Boterlap. Op 22 januari doen we de aftrap bij Veluvia. We mikken eigenlijk op twee doelgroepen: 13- en 14-jarigen die nog niet voor de opleiding tot kok en 15- en 16-jarigen die al wel op deze opleiding zitten, maar misschien nog een overstap willen maken. We zoeken contact met het Deltion College in Zwolle, Landstede in Harderwijk, Morgencollege in Harderwijk en leerhotel Het Klooster in Amersfoort. De Harderwijk Horeca Academy gaat geen opleiding verzorgen, maar werkt samen met de bestaande mbo-scholen en vmbo-scholen. Wij willen toekomstige koks enthousiast maken.’’

Stage

Leerling Lennard van der Vaart (16) loopt nu stage bij chef Peter Kok in restaurant Klein Parijs in Harderwijk. Eén dag in de week naar school, vier dagen in de restaurantkeuken. ,,Hiervoor werkte ik bij restaurant Tommy’s in Harderwijk, daar hadden ze gezegd dat Klein Parijs een goeie stageplek is. Ik ben hier vanaf september tot volgend jaar augustus en het werk in de keuken is leuk.’’