Daarna is het de beurt aan Rijssen-Holten en Zwolle, beide plekken waar de koopzondag onderwerp van discussie is en waar de stemming kielekiele is. Net als in Harderwijk, dat in december twee proefkoopzondagen achter de rug heeft. En dat valt mooi samen met het bommetje dat Paternotte in januari dropte: breek de verplichte zondagsrust af en geef winkeliers de vrijheid hun eigen keuzes te maken. "Een betere plek om onze aanval in te zetten, kan ik me niet bedenken", zegt het Tweede Kamerlid. "Ik liep hier naar toe en zag toeristen verdwaasd om zich heen kijken in een lege stad."