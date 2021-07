Harderwijk is een ‘kinderfort’ rijker: sportieve uitdaging voor jongeren

N302 bij Harderwijk twee weekenden dicht. ‘Hoe halen ze het in hun hoofd?!’

16 juli ‘Waardeloos en een aanfluiting’. De kritiek is niet mals. Ondernemers in Harderwijk zijn boos op de provincie Gelderland omdat pas zo laat bekend is gemaakt dat de N302 tussen de A28 en Flevoland komend en volgend weekend is afgesloten, voor alle verkeer. ,,Hoe halen ze het in hun hoofd?! Net nu de toeristen naar onze stad komen.”