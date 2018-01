Harderwijk kan fluiten naar intercitystop

Harderwijk wordt geen volwaardige intercitystop. Wel is het mogelijk dat de stad - net als Ermelo, Putten en Nijkerk - wordt aangesloten op de intercity die van Den Haag tot Amersfoort rijdt. Er zal dan wel 15 tot 20 miljoen euro geïnvesteerd moeten worden in een keervoorziening bij het treinstation van Harderwijk.

Dat blijk uit een rapport van Royal HaskoningDHV, dat in opdracht van de provincies Gelderland en Utrecht heeft onderzocht hoe het traject Harderwijk-Amersfoort-Utrecht kan worden verbeterd. Het rapport is nog niet openbaar, maar al wel in bezit van de Stentor.

Overvol

Op dit moment zitten treinen al overvol, met name in de ochtendspits. En de verwachting is dat het aantal reizigers de komende jaren alleen maar zal toenemen. Om die reden hebben de provincies aan Royal HaskoningDHV gevraagd mogelijke oplossingen aan te dragen.

Het rapport maakt korte metten met de Harderwijkse intercity-wens. Royal HaskoningDHV onderschrijft de conclusies van de NS en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu dat te veel reizigers er hinder van ondervinden als de havenstad onderdeel wordt van de intercitylijn tussen Zwolle en Utrecht. Deze oplossing wordt in het rapport daarom aangemerkt als niet haalbaar.

Keervoorziening

Twee opties worden door Royal HaskoningDHV als 'zeer kansrijk' beschouwd. In beide gevallen zal bij Harderwijk een keervoorziening moeten worden aangelegd. Daarvoor is een derde spoor nodig. Bij de verbouwing van het stationsgebied, in 2015, is daar ook rekening mee gehouden. Een derde spoor is ruimtelijk inpasbaar.

Een mogelijkheid is om Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk aan te sluiten op de intercity vanuit Den Haag Centraal. Deze trein rijdt via Utrecht en Bilthoven naar Amersfoort Centraal. Dit traject kan verlengd worden tot aan Harderwijk. En als daar gekeerd is, snelt de trein weer naar Den Haag.

Optie twee is Harderwijk en Nijkerk aan te sluiten op de sprinter vanuit Amsterdam Centraal. Dit traject eindigt nu nog in Amersfoort, maar kan ook verlengd worden tot aan Harderwijk.

Uitbreiding

Royal HaskoningDHV heeft meerdere andere mogelijkheden tegen het licht gehouden, waaronder een intercity die alleen in Harderwijk, Nijkerk en Amersfoort Centraal stopt en een uitbreiding van het aantal treinen op de bestaande route. Deze opties worden door het onderzoeksbureau echter beschouwd als niet haalbaar of onpraktisch.