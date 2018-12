Harderwijk kijkt naar de mens bij boetes in de bijstand

Mensen die hun papieren voor de bijstand door onmacht niet binnen een week inleveren of onbewust een fout maken, moeten daarvoor geen boete meer krijgen, vindt de PvdA in Harderwijk.

De fractie diende donderdagavond in de gemeenteraad een voorstel in voor ‘regelluwe’ bijstand dat door een meerderheid van de raad werd gesteund en waar wethouder Marcel Companjen ook in mee ging.

Volgens fractievoorzitter Wilco Bos van de PvdA moet bij het opleggen van boetes onderscheid worden gemaakt tussen mensen die bewust frauderen en mensen die bijvoorbeeld door laaggeletterdheid of hun psychische gesteldheid niet binnen een week kunnen voldoen aan hun informatieplicht. Een boete kan leiden tot nog meer schulden. De PvdA hoopt dat in Harderwijk ‘de menselijke maat het uitgangspunt is bij bijstandsgerechtigden’ , aldus Bos.