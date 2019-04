Harderwijk kleurt al oranje

video Moeder verongeluk­te Chiara (22) uit Harderwijk: ‘Nu krijg je je rust, maar niet de rust die ik voor je bedacht had’

23 april In Harderwijk is de 22-jarige Chiara van Zeijderveld begraven. Ze werd vorig weekend op de Duitse snelweg vlak over de grens aangereden. Familie en vrienden hielden na de uitvaart een stille tocht in het centrum van Harderwijk.