Harderwijk klopt weer aan bij ondernemers voor gezamenlijke aanpak binnenstad

Video Boekhorst Harderwijk ‘geniale plek voor food en leisure’

27 november Met het Adventure Park krijgt Harderwijk ‘echt iets waar over gepraat gaat worden', voorspelt Erik Kroon van SOS Events en Klimbos Garderen. Is het een zipline? Nee. Is het een achtbaan? Nee. Het is de rollercoaster zipline. Nieuw voor Nederland.