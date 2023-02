Harderwijk knapt straten op met het oog op belangrijk evenement

Poll Doet Dolfinari­um succes van weleer herleven met nieuwe koers? ‘Vernieu­win­gen komen tien jaar te laat’

Minder spektakel, meer educatie. Minder circus, meer duurzaamheid. Door het roer om te gooien hoopt het Dolfinarium in Harderwijk weer in de gunst te komen van het grote publiek. Maar is deze koerswijziging voldoende om het zeezoogdierenpark uit het slop te trekken? ,,Waar blijven de broodnodige investeringen in fatsoenlijke verblijven?’’