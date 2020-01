Harderwijk koopt Kranenburg-Noord voor woningbouw en kijkt uit naar meer locaties

215 woningen

Na het vertrek van het azc wil de gemeente starten met woningbouw in het gebied. Uitgaande van de bouw 215 woningen, waarvan 40 procent in de sociale huur en goedkope koop, verwacht de gemeente op termijn het aankoopbedrag van vijf miljoen euro weer terug te kunnen verdienen. De voormalige officiersmess, een gemeentelijk monument, blijft behouden.

Omdat de bouw van woonwijken Drielanden en het Waterfront gestaag vordert en de afronding van deze mega-projecten langzaam in zicht komt, kijkt de gemeente uit naar nieuwe plekken om huizen te bouwen. Daarbij richt zij het vizier vooral op inbreidingslocaties; terreinen binnen de stadskern die op den duur hun huidige functie verliezen of lappen grond die al langere tijd braak liggen.

Inbreiding

De gemeente heeft inmiddels meerdere locaties op het oog, waaronder dus Kranenburg-Noord. Voor meerdere plekken bestaan al vergevorderde plannen. Denk aan het terrein achter het kantoor van de Rabobank, waar de komende jaren in totaal 240 huizen gebouwd moeten worden. Of de voormalige locatie van tuincentrum Flora Jozina, aan de Stadsdennenweg. Op deze plek wil ontwikkelaar Veldboom Vastgoed tachtig huurappartementen realiseren.

Ook denkt de gemeente erover na om het gebied tussen het Morgen College en de Praxis om te vormen tot een woonwijk. ,,De middelbare school wordt dan ondergebracht in het gebouw van Landstede, aan de Weiburglaan’’, zegt wethouder Jeroen de Jong (Wonen). ,,Daarna gaat het complex van het Morgen College tegen de vlakte om ruimte te maken voor woningbouw. Maar daar is nog geen besluit over genomen. Het is iets waar we over aan het nadenken zijn.’’