Harderwijk koopt voormalig kazerneterrein - nu azc en Landstede - voor woningbouw

Primeur voor Harderwijk: eerste ‘inwissel­ba­re’ zorggebouw

22 januari Een zorggebouw dat je binnen een paar maanden kunt ombouwen tot kantoor of appartementencomplex. In het westen van het land is deze vorm van flexibel of circulair bouwen helemaal hot, in Harderwijk is het hagelnieuw. Het nieuwe zorgcentrum van de Zorggroep Noordwest-Veluwe aan de Johanniterlaan beleeft de vuurdoop.