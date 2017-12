Harderwijk krijgt een coffeeshop 'om trots op te zijn'

Met een sfeerbewaker op straat, zes nieuwe parkeerplaatsen en een open uitstraling moet de nieuwe coffeeshop in Harderwijk 'een toppertje' worden in de binnenstad. Klinkt best goed, vinden omwonenden, maar het is toch afwachten.

Zo'n tien bewoners en ondernemers in de Vijhestraat waren naar het stadhuis gekomen voor de informatiebijeenkomst over de coffeeshop die in de tweede helft van februari de deuren opent in het pand van restaurant Tommy's. Bestuursvoorzitter Peter Baten maakte meteen zijn inzet duidelijk: ,,Ik wil dat het een prachtig bedrijf wordt, waar Harderwijk trots op kan zijn.''

Open huis

Na een verbouwing en een schilderbeurt houdt Cannabis Store Columbus half februari open huis voor de buurt. De zaak is daarna zeven dagen per week geopend, elke dag van tien tot tien.

Het bestuur gaat er alles aan doen om zich te houden aan de strakke eisen van de gemeente. ,,We willen in Harderwijk maar één coffeeshop'', zei burgemeester Harm-Jan van Schaik, ,,dus die moet goed zijn. En als er dan coffeeshop is, wil je dat de opbrengst ten goede komt aan de Harderwijkse samenleving.''

Zorgen over overlast

De opzet van de nieuwe coffeeshop is dan ook heel anders dan de meeste shops in Nederland en ook anders dan Liberty was. Buurtbewoners vonden het eerder dit jaar jammer die coffeeshop moest stoppen.

Enige zorgen zijn er wel over mogelijke overlast, met name ook van het autoverkeer dat de coffeeshop aantrekt. ,,Ze komen luidruchtig aanrijden, zetten de auto weg terwijl er eigenlijk geen plek is, rennen naar de coffeeshop en weer terug en vertrekken weer met veel lawaai'', omschreef een van hen.

'Sfeerbewaker'

De mensen van Columbus nodigden de buurtbewoners vooral uit dat soort dingen aan te geven, zodat zij hun bezoekers er straks op aan kunnen spreken. Ze willen open en transparant zijn, ook letterlijk. Door de grote ramen kan straks iedereen naar binnen kijken. De portier heet bij Columbus een sfeerbewaker, die ook buiten op straat alles in de gaten gaat houden.