Harderwijk krijgt toestemming om dassenburchten te vernielen

Voedsel zoeken en rondscharrelen is geen probleem, maar zodra de das een vaste rustplaats bouwt in het gebied Drielanden mag de gemeente Harderwijk dat hol opzettelijk vernielen.

De provincie Gelderland heeft de gemeente Harderwijk officieel ontheffing verleend 'voor het beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen' van de das in het nu nog lege weidegebied tussen de Groene Zoomweg en de snelweg A28. De ontheffing geldt tot 1 november 2027. Hiermee heeft de gemeente de zekerheid dat de geplande woningbouw in dit gebied niet wordt belemmerd door beschermende maatregelen.

Veilig teruglopen

De gemeente moet nu wel binnen vier weken drie eerder afgesloten dassentunnels onder de Groene Zoomweg weer open maken, zodat de dassen veilig van hun burcht aan de zuidkant van de weg naar het fourageergebied aan de noordkant en terug kunnen lopen. Bovendien moeten aan beide zijden van de weg goede dassenwerende rasters worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de dieren niet meer de weg oversteken. De rasters moeten regelmatig worden gecontroleerd.

Met dit compromis komen de gemeente en natuurorganisatie KNNV elkaar tegemoet. Eind vorig jaar waren de dassentunnels afgesloten, zoals volgens de gemeente ook was toegestaan in verband met de woningbouw. De dassen zouden elders terecht kunnen om voedsel te zoeken. De KNNV maakte bezwaar omdat de dassen volgens de natuurclub niet pardoes naar een andere locatie zouden kunnen.

Ander leefgebied

In het voorjaar bleek dat de dassen andere routes nemen naar het fourageergebied, waarbij ze de Groene Zoomweg oversteken. Als de tunnels opengaan en de rasters dicht blijven komt daar een einde aan. De verwachting is dat de dassen het gebied Drielanden de komende jaren vanzelf links laten liggen als de woningbouw oprukt. In de tussentijd kunnen zij ander leefgebied ontdekken.

De verkeersremmende maatregelen rond de Zeeweg in het buitengebied van Ermelo, waar de dassen van Drielanden naar toe zouden kunnen trekken, zijn volgens de provincie afdoende. De KNNV had aangedrongen op extra voorzieningen, maar dat is volgens de provincie niet nodig. 'Het risico op verkeersslachtoffers onder dassen is altijd aanwezig en nooit helemaal te voorkomen', schrijft de provincie in de toelichting op de ontheffing, 'ook niet met verdergaande verkeersbeperkende maatregelen'.

Rode Lijst