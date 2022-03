Harderwijk laat Chinese camera's draaien, ‘ik ben er niet gerust op’

video Rita uit Harderwijk stemt voor de vrede in tijden van oorlog

Of ze al nadenken over de verkiezingen? Voor veel mensen lijkt het een wake-up call als de verkiezingskever van de Stentor maandagmorgen in Harderwijk geparkeerd staat bij een van de supermarkten. Daar waren ze eigenlijk nog niet zo aan toegekomen na twee jaar corona en nu ineens dat oorlogsgeweld in Oekraïne.

28 februari