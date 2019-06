Harderwijk maakt zich op voor allereerste Happy Camper Festival

video Basis­school­kin­de­ren uit Harderwijk ontpoppen als sin­ger-songwri­ters

19 juni Zelf teksten schrijven en ze dan in mogen zingen in een professionele studio. Het is voor leerlingen van het Leonardo-onderwijs in Harderwijk een droom die uitkomt. Vooral voor de 10-jarige Amber Buter: ,,Ik zing elke dag, dus dit is wel heel leuk.’’ En als het nummer af is? Dan wordt het gepresenteerd aan de ouders.