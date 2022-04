Harderwijk moet na verkiezingsbeloftes haast maken met besluit over afvalbeleid

Wat er met het plastic afval moet gebeuren in Harderwijk is niet het meest belangrijk, maar er moet nu na de verkiezingen wel snel duidelijkheid komen over het afvalbeleid. Of dat gaat lukken is nog de vraag. In de nieuw te vormen coalitie zijn de meningen ernstig verdeeld.