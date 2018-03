Harderwijk neemt grondige maatregelen tegen Japanse duizendknoop

Vriendin wordt 'dievegge' na wisseltruc met winkelwagen

11 maart Is Evelien Simon (55), welbekend postbode te Hierden, een ordinaire tasjesdief? Het leek er vrijdag wel even op in de Dirk van de Broek in Harderwijk. Door een onbedoelde wisseltruc met winkelwagentjes was ze even de illegale bezitter van een zwarte tas met inhoud. ,,Het kwam goed, maar wat een kolder! Ik heb daarna mijn hele dienst lachend op de fiets gezeten."