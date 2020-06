Harderwijk: net zo mooi als Namibië, maar een stuk dichterbij (althans, volgens nieuwe reclamecampagne)

Vakantie vieren in Namibië of Thailand zit er vanwege de coronapandemie even niet in. Maar de Veluwe biedt ook veel moois, bepleit een nieuwe reclamecampagne. En het grote voordeel? Het is een stuk dichterbij.

Zo wordt in de campagne - getiteld #MooiDichtbij - het Beekhuizerzand in Harderwijk vergeleken met de bekende zandduinen van Sossusvlei in Namibië. Om aan te tonen dat die vergelijk niet eens zo ‘vergezocht’ is, zijn foto’s onder elkaar gezet waarop beide locaties veel overeenkomsten vertonen. En het scheelt toch al gauw zo’n 11.000 kilometer reizen.

De campagne moet behalve de Veluwe ook de regio’s Arnhem en Nijmegen op de kaart zetten. Herre Dijkema, directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen: ,,We reizen voor onze vakantie regelmatig naar het buitenland. De huidige omstandigheden maken dat we dichterbij huis moeten of willen blijven. Dat biedt een kans voor een (hernieuwde) kennismaking met al het moois wat ons eigen land - en vooral de Veluwe, de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen – te bieden hebben. Met deze #MooiDichtbij campagne laten we zien dat je in onze regio’s uitstekend vakantie kan vieren.’’

BN’ers

Vanaf volgende maand nemen BN’ers met een ‘achtergrond of sterke verbinding’ met de Veluwe, Arnhem en Nijmegen hun volgers in video’s mee naar een voor hen bijzondere plek in de regio. ,,Door ook de minder bekende plekken onder de aandacht te brengen, hopen we bezoekers aan de regio’s ook te inspireren om eens een andere plek te bezoeken’’, aldus Dijkema.

Wie zelf een foto uit een van de regio’s heeft die lijken op een plek in het buitenland, wordt gevraagd deze te posten op Facebook of Instagram met #MooiDichtbij.