Harderwijk plaatst camera's om gespuis in Drielanden op te sporen

Burgemeester Harm-Jan van Schaik had eind vorig jaar al toegezegd de camera's te plaatsen, op aandringen van de VVD en de overige fracties in de gemeenteraad. Van Schaik heeft overleg gevoerd met de politie en op grond van artikel 151c van de Gemeentewet is het mogelijk in dit geval cameratoezicht in te stellen, met als doel 'het borgen van de openbare orde en (sociale) veiligheid alsmede veiligheidsbeleving in de hele wijk Drielanden'.