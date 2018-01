Harderwijk plaatst nu wél complete zoneborden in de binnenstad

poll Niet fraai die auto's op de Harderwijkse boulevard, maar wel praktisch

10:57 Nu de vernieuwde Strandboulevard in Harderwijk af is, doen de ondernemers in het gebied een vreugdedansje. Al snappen ze best dat sommige Harderwijkers hun bedenkingen hebben, vanwege de parkeerplaatsen langs de waterkant, waar auto's het zicht blokkeren.