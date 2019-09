Harderwijk reageert nu wél binnen twee dagen op uw mail

Na de dikke onvoldoende in 2018 voor de bereikbaarheid van de gemeente Harderwijk per mail is dat nu dik in orde. Binnen twee dagen reageerde de gemeente op een digitale vraag van de onderzoekers, precies zoals het hoort. ,,We kijken ook naar facebook en whatsapp.’’

Dit jaar voldoet 86 procent van de 355 gemeenten aan de e-mailgedragsrichtlijn voor overheden: vragen per mail of via een webformulier op de website moeten twee werkdagen worden beantwoord. Vorig jaar lag dat met 62 procent aanzienlijk lager.

Vier maanden

Harderwijk scoorde vorig jaar een dikke onvoldoende in het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten. Na een digitaal gestelde vraag om toezending van de begroting kwam er binnen vier maanden geen enkel antwoord, ook niet na een herinneringsmail.

Het gemeentebestuur schrok heftig van deze uitkomst, juist omdat zoveel belang werd en wordt gehecht aan klantvriendelijkheid. Ook vanuit de politiek werd aangedrongen op maatregelen om snel iets te doen om hier verbetering in te brengen.

De vraag van dit jaar over de Algemene Plaatselijke Verordening werd dus wel binnen twee dagen beantwoord. Dat geldt ook voor vrijwel alle gemeenten op de Veluwe. Alleen in Epe liet de reactie dit jaar ruim een maand op zich wachten. Van zeven gemeenten in Nederland werd helemaal geen reactie ontvangen, waaronder Zutphen.

Boze wethouder

Wethouder Jeroen de Jong van dienstverlening stelde reageerde vorig jaar zelfs boos op wat was gebeurt. De vraag was in de ‘werkvoorraad blijven hangen’ en ‘tussen wal en schip beland’.

Nu zegt hij blij te zijn dat er wel binnen twee dagen was gereageerd. ,,Maar dat betekent niet dat minder actief op zoek zijn naar verbetering. Het blijft in de aandacht. We zijn bezig met het verbeteren en versimpelen van het proces.’’

Kijken wat beter kan