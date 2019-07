Harderwijk regelt korting zorgverzekering

Inwoners van Harderwijk die via de gemeente een zorgverzekering hebben bij het Zilveren Kruis, behouden de korting van 30 euro per jaar op de premie. De gemeente gaat de premie innen.

De verzekeraar had de kortingsregeling van twee procent op een zogenoemde gemeentepolis vorig jaar veranderd. Waar verzekerden voorheen zelf de korting kregen bij het maandelijks betalen van de premie, stelde het Zilveren Kruis als voorwaarde dat de gemeente de premie voor alle verzekerden vooraf zou betalen.

Dupe

De gemeente zou dan de premie moeten innen. Vorig jaar kreeg Harderwijk dat nog niet rond. Om te voorkomen dat uitkeringsgerechtigden de dupe zouden worden van de wijzigingen bij het Zilveren Kruis, kregen zij van de gemeente een bedrag van 30 euro om de wegvallende korting te compenseren.

In de tussentijd zou de gemeente bekijken of de collectieve verzekering nog steeds van waarde is. Burgemeester en wethouders zijn van oordeel dat ook mensen met een minimum inkomen toegang moeten houden tot goede zorg en dat financiële problemen door onverwacht hoge zorgkosten moeten worden voorkomen.

Voorschieten

Daarom gaat de gemeente nu alsnog, via Meerinzicht, voldoen aan de voorwaarde van het Zilveren Kruis. Harderwijk schiet de premie voor bijstandsgerechtigden in feite voor, door het te betalen aan de verzekeringsmaatschappij en later te innen bij de verzekerden.

Buurgemeenten Ermelo en Zeewolde, waarmee Harderwijk samenwerkt in Meerinzicht, zien af van een dergelijke regeling. Volgens deze twee gemeenten past het overnemen van de premiebetaling niet bij de gewenste zelfredzaamheid van de inwoners. Bovendien neemt de gemeente met het vooruit betalen van de premie een risico als achteraf blijkt dat personen geen recht hebben hebben op deze voorziening.

Bijdrage

Mensen met een laag inkomen kunnen wel in de drie gemeenten een bijdrage van 15 euro per maand ontvangen voor de premie voor een aanvullende verzekering.