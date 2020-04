Harderwijk steekt 2 miljoen in hoger geluidsscherm A28

Harderwijk steekt twee miljoen euro in een hoger geluidsscherm langs de A28. Of dat eind volgend jaar al kan worden uitgevoerd en hoe het scherm er uit komt te zien is nog onzeker.

De politieke partijen hebben gisteravond hun steun uitgesproken voor het plan van wethouder Marcel Companjen om mee te liften op de vervanging van het huidige ‘versleten’ scherm tussen de Oranjelaan en de N302 door Rijkswaterstaat.

Naar vijf meter

Met die extra twee miljoen euro van de gemeente kan het scherm hoger worden gemaakt dan wettelijk is vereist. Hoe hoog is nog onzeker, maar Companjen stelde eerder al in de Stentor dat vijf meter haalbaar lijkt, aanzienlijk hoger dan de huidige drie meter.

Na bijna twaalf jaar is er nu dus eindelijk zicht op een concrete verbetering voor de bewoners die al jaren klagen over het (toegenomen) verkeerslawaai. Volgens Rijkswaterstaat werden de geluidsnormen niet of nauwelijks overschreden en daarom was verhoging van het scherm al die tijd niet in beeld.

Wel staat vervanging van de oude stalen schermen al enige tijd op het programma van Rijkswaterstaat. Bovendien komt Harderwijk volgens het landelijk verbeteringsprogramma alsnog in aanmerking voor een hoger scherm.

Rijksdienst bepaalt

De krachten worden nu gebundeld, maar het is en blijft een zaak van de rijksdienst, zei wethouder Companjen gisteravond in reactie op vragen van raadsleden. Zij willen wel graag wat in de melk te brokkelen hebben omdat het over ‘hun’ gemeente en de gemeentelijke twee miljoen euro gaat.

Geluidsreductie staat voor de bewoners op nummer 1, zei Rita Slofstra van het buurtcomité in de wijk Tweelingstad. Maar wat begroeiing zou wel mooi zijn, voegde ze daar aan toe. Vanuit de politiek werd aangedrongen op duurzaamheid en een fraai ontwerp.

Die boodschap neemt de wethouder mee in het overleg. ,,Maar uiteindelijk is het aan Rijkswaterstaat.’’

Planning onzeker

Dat geldt ook voor de voortgang van het werk. Companjen denkt eind 2021 te kunnen starten met de bouw van een hoger scherm ter hoogte van de Randweg. Maar of Rijkswaterstaat direct aansluitend doorbouwt richting N302 is nog onduidelijk. ,,Ik ga niet over hun planning’’, aldus de wethouder. Die kan volgens hem overigens ook heel snel veranderen als er acuut elders in het wegennet problemen zijn.