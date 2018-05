Harderwijk steekt zes ton in woonproject

'Werk? Dit is een permanente vakantie!'

8 mei Veluvia zonder de familie Roelofsen, kan dat eigenlijk wel? ,,Ja hoor", zegt Koos Brochard. De eigenaar van restaurant Klein Parijs in het centrum van Harderwijk en zijn vrouw zijn per 1 juni de nieuwe uitbaters van deze historische plek bij de haven. ,,In vijf minuutjes was het beklonken."