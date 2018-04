Harderwijk struikelt over afval: plan om meer te scheiden uitgesteld

Verhuizing orka Morgan vanuit Dolfinari­um Harderwijk was rechtmatig

15:13 Orka Morgan is niet onder valse voorwendselen verhuisd van Dolfinarium Harderwijk naar Tenerife. Het zogeheten EG-certificaat, waarin de toestemming voor de verhuizing was geregeld, is geldig. Dat heeft de bestuursrechter in Utrecht bepaald.