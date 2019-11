Harderwijk trad veel te hard op tegen vakantiepark De Dennenhoek in Hierden, vindt Raad van State

video Leerkrach­ten Harderwijk en Putten: Slob, kom over de brug!

15:36 Op veel scholen in de regio is het stil vandaag, maar zo niet vanmorgen op de A28 bij Harderwijk. Onder het motto ‘Slob, kom over de brug!’ voerden leerkrachten van basisscholen actie op de fietsbrug over de snelweg en dat leidde tot veel getoeter.