Harderwijk treurt om een van haar markantste inwoners: iedereen kende Dries van den Berg

GGD-baas Rouvoet bij vaccinatie­start Apeldoorn: ‘Wij maken tempo als vaccins op tijd komen’

26 januari Dat het vaccineren in Nederland traag verloopt, ligt allesbehalve aan de GGD’s zegt GGD/GHOR-voorzitter André Rouvoet bij de start van de vaccinatiecampagne voor negentigplussers in Apeldoorn. ,,De belangrijkste factor is de beschikbaarheid van vaccins. Wij prikken alles weg wat beschikbaar is.’’