Harderwijk vaart wel bij koopzondag

Met het openstellen van de winkels op zondag in Harderwijk, behalen de ondernemers die open zijn een extra omzet van zo'n twintig procent. Dat blijkt uit de cijfers van de gemeente over de binnenstad.

De exacte omzetcijfers worden door de ondernemers niet gegeven, maar ze geven wel aan dat ze door de zondagsopenstelling een extra omzet van ongeveer twintig procent halen. Dit zien ze vooral als een toevoeging op de bestaande omzet, doordat juist toeristen en mensen uit de regio gebruik maken van de koopzondag. Volgens de gemeente maken ook de inwoners van Harderwijk zelf gebruik van de koopzondagen, waarmee ze minder naar koopzondagen in andere plaatsen gaan.

Horeca

Niet alleen de winkeliers hebben baat bij de koopzondag, volgens de gemeente is de komst ervan ook voor de horeca een goede ontwikkeling geweest. Mede door het mooie weer van afgelopen jaar hebben de meeste horecazaken 2018 positief afgesloten. Niet alleen de zomer was goed, maar ook het najaar en de wintermaanden. Dit is deels ook toe te schrijven aan de koopzondagen.

Vorig jaar mochten ondernemers in de binnenstad voor het eerst open op zondagen. Toen mochten de winkels in juli en augustus en in december elke zondag open, plus de eerste zondagen van de maand. Dit jaar is daar de maand juni aan toegevoegd.

