Harderwijk van de bank met nieuwe beweegroutes

Niet-bewegers in Harderwijk hebben straks - na de coronacrisis - geen excuus meer om binnen te blijven. Er komen vijf 'beweegroutes' in de stad van ongeveer 5 kilometer, een sprintbaantje en een cooperbaan van een kilometer.

De gemeente stelt geld beschikbaar en in samenwerking met atletiekvereniging Athlos worden de routes uitgezet, om te beginnen na de zomer in de wijken Stadsweiden en Drielanden.

Een mooi initiatief, vindt Marcel Celie, die namens Athlos al enige tijd met onder andere Jan Koornstra van de atletiekvereniging en mensen van GA! Harderwijk bezig is met het uitdenken van de routes. ,,Het zijn vijf rondes die onderling op elkaar aansluiten. Als je 5 kilometer te kort vindt, kun je dus overstappen op een volgende lus.''

Nergens weg oversteken

In Stadsweiden en Drielanden was het redelijk eenvoudig, met alle fietspaden. Maar in Stadsdennen was het even puzzelen, aldus Celie. Want de routes mogen nauwelijks of geen wegen kruisen. ,,Soms gaat het wel via een rotonde, maar mensen hoeven eigenlijk nergens een weg over te steken.''

Een ander uitgangspunt was om alleen gebruik te maken van fiets- en wandelpaden met straatverlichting. Daarom is het Crescentpark in de wijk Drielanden, bij uitstek geschikt voor hardlopers, niet opgenomen in de route. ,,Het gaat om de veiligheid van de lopers.''

Wegwijzers

Binnenkort krijgen de vijf routes wegwijzers, als eerste in de wijk Stadsweiden. Daar gaat de route vanaf het Plantagepark langs het Zeepad en via de botterbrug, een lusje langs de Drielander kant van de A28 en de fietstunnel terug over de Stadswei en het Westeinde naar het park. In totaal 5,6 kilometer. Een weinig enerverende route, erkent Celie, maar voor veel lopers ook juist wel weer prettig.

Na Stadsweiden volgt dit jaar nog de route in Drielanden. De andere drie routes komen in 2021 aan bod, in de wijken Stadsdennen/Frankrijk, in de binnenstad en tussen de stad en de A28.

Rekken, strekken en water tappen

De markering bestaat uit roestvrije stalen 'punaises' in de bestrating of het asfalt. Langs de routes komen rek- en strekpalen en watertappunten. ,,Mensen kunnen hun hoofd even onder de kraan houden of wat water drinken'', zegt Celie.

In 2022 is het de bedoeling nog een cooperbaan van ongeveer een kilometer aan te geven in het bos. In de stad wordt nog een plek gezocht voor een sprintbaantje zoals nu naast de basisschool Wolderweide in Drielanden.