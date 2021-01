Harderwijk verliest icoon: paling-goeroe en vishandelaar Dries van den Berg (64) overleden

Roland uit Harderwijk redde zijn bedrijf van de ondergang door dat ene gouden idee: ‘Dit heeft zoveel opgeleverd’

8 januari Eerst kwam de Stentor, daarna rolden alle media over hem heen. Roland Aartsen (48), de man uit Harderwijk die een hygiënezuil bedacht en zo zijn bedrijf in de coronacrisis op het nippertje van de ondergang redde, was in juni ineens wereldnieuws.