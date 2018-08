Harderwijk waarschuwt voor 'monster in de tuin'

Harders Plaza stopt Het einde van een tijdperk: de traditione­le disco sterft uit

25 augustus De traditionele discotheek is aan het uitsterven. Op de Veluwe leggen ze één voor één het loodje. Het jongste slachtoffer is Harders Plaza in Harderwijk, die vanavond voor het laatst is geopend. Alleen The New Break in ’t Harde houdt dapper stand.