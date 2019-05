Harderwijk wil iedereen mee laten doen

Dat is precies het idee achter de pilot 'Meedoen moet kunnen’ die de gemeente Harderwijk op wil starten, om te proberen mensen te bereiken die om diverse redenen niet uit zichzelf mee kunnen doen met sportieve en culturele activiteiten.

Aanbod

Er zijn volgens de welzijnswethouder in Harderwijk en Hierden al volop activiteiten en initiatieven voor mensen in soms kwetsbare posities en dat is wat hem betreft ook iets om trots op te zijn. ,,Maar dat is vaak aanbodgericht. We willen bereiken dat het vanuit de mensen zelf komt. Dan gebeuren er dingen waar je nooit aan had gedacht maar die we wel kunnen ondersteunen.’’

Zoals de vrouw die hij bij een bijeenkomst in Harderwijk zag lopen met tekst over wandelen op het T-shirt. ,,Ik vroeg wat ze daarmee bedoelde. Het was een manier om in gesprek te komen met mensen en om mensen te vinden waar ze mee zou kunnen gaan wandelen.’’ Hij wil maar zeggen, met iets kleins kun je veel bereiken.

Inspiratie

Culturele instellingen, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en inwoners wordt gevraagd mee te denken. Dat begint maandag met een inspiratiebijeenkomst in het stadhuis.

Nog twee voorbeelden. ,,Mensen van de Popschool komen jongeren tegen die graag iets met muziek willen doen. Dan gaan ze met hun kijken wat ze willen, wat ze leuk vinden. Die jongeren nemen weer vrienden mee die zich anders misschien vervelen en gekke dingen gaan doen. Er is iemand die in de gevangenis heeft gezeten en een manier zoekt om z'n agressie kwijt te raken. Die geeft nu kickbokslessen.’’

Gelukkig

,,Als het vanuit de mensen zelf komt kan er zoveel moois gebeuren waar wij niet op komen.’’ En alles grijpt in elkaar, is de ervaring van de welzijnswethouder. ,,We willen aansluiten bij wat iemand kan, waar iemand gelukkig en blij van wordt’’, aldus Van Noort. ,,Mensen die in een dip zitten hebben de neiging om minder gezond te leven, om anderen te mijden, ze kunnen in een isolement raken. Dat wil je voorkomen. Als je iets kunt doen wat je leuk vindt ga je weer ergens naar uitkijken, je gaat minder ongezond leven, je treft andere mensen.’’