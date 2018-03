Harderwijk wil liefst wandelpromenade

De twee varianten zijn gisteravond gepresenteerd door projectleider Niek Heijboer van de gemeente Harderwijk. Scenario 1 heet 'Eiland Hoppen' en kent op de plek van de huidige Stille Wei een eiland dat ongeveer 200 meter lang is en aan twee kanten bereikbaar via een brug. Het eiland is met name bedoeld als evenemententerrein, maar is ook heel geschikt om te recreëren. De ijsbaan blijft behouden.

Deze variant is favoriet bij de Stichting Underground die jaarlijks het festival Lalaland organiseert op de Stille Wei. Margriet van Sleen van Underground: ,,Het eiland geeft het festival een spannender uiterlijk dan het bestaande terrein. Ook voor recreanten is deze variant leuker, denk ik.'' Ze krijgt steun van Steven van Geelen van horecazaak Walhalla, die zegt dat de voorkeur van jongeren uitgaat naar de eilandenvariant.

'Landschapsmeubel'

Alle andere aanwezigen geven de voorkeur aan scenario 2, met de naam 'Landschapsmeubel'. De Stille Wei blijft groen en de ijsbaan blijft behouden. De grote winst van deze variant is dat er een aantrekkelijke wandelpromenade is getekend langs het Wolderwijd, met traptreden het water in. De Strandboulevard krijgt in zuidelijke richting een verlenging met deze wandelpromenade, die ongeveer vijf meter breed en 400 meter lang zal zijn. De wandelpromenade is verboden gebied voor fietsers.

John Wetzels van Oudheidkundige Vereniging Herderewich, Peter de Vries namens de Vischmarktvereniging, Reijer Roelofsen van IJsclub Vol Moed, Albert Panhuizen als binnenstadbewoner en een flink aantal hondenbezitters kiezen voor deze optie. De Vries: ,,Het hondenstrandje dat in allebei scenario's helemaal in het zuiden is getekend zou wel wat meer naar het midden mogen komen te liggen.''

Allebei varianten kennen de mogelijkheid van een geasfalteerde skeelerbaan, maar vooral de hondenbezitters en de binnenstadbewoners zien dat niet zo zitten.